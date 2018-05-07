У провадженні щодо нападу на Найєма проведені всі першочергові дії – прокуратура Києва

Прокуратура Києва повідомила 7 травня, що в справі про напад народного депутата Мустафу Найєма проведені всі першочергові слідчі та процесуальні дії.

«Крім того, як вже повідомлялося, у зв'язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату, прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що взяли на під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом вчинення хуліганських дій відносно Найєма та нанесення йому тілесних ушкоджень.

Генеральна прокуратура України найближчими днями подасть запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це заступник генерального прокурора Євген Єнін розповів 6 травня в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна».

5 травня в МВС України повідомили, що в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата України Мустафи Найєма, повідомляє українське Міністерство внутрішніх справ. У відомстві також заявили, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого Магомеда-Аміна Саїтова.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня трьох підозрюваних у нападі на народного депутата Мустафу Найєма. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

Конфлікт за участю Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».