Cуд заявляє, що протягом 2 місяців не отримував клопотань щодо бразильського бойовика Лусваргі

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області не отримував клопотань від прокуратури щодо бразильця Рафаеля Маркеса Лусваргі, який воював на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків, повідомив суддя-спікер Павлоградського міськрайонного суду Мар’ян Мицак.

«Павлоградський суд отримав цю справу 28 лютого. Станом на 28 лютого будь-яких запобіжних заходів щодо Лусваргхі не було взагалі. Коли суд отримав цю справу, призначив її на 4 квітня 2018 року. З матеріалів справи взагалі не було видно, де перебував обвинувачений. З моменту надходження справи до суду, тобто з 28 лютого, до цієї хвилини на адресу суду жодних клопотань про обрання запобіжного заходу щодо Лусваргі не надходило», – розповів Мицак.

Він зазначив, що суд отримав лист від посла Бразилії, який повідомляв про звернення адвокатів та Маркеса з проханням видати бразильцю закордонний паспорт громадянина Бразилії.

«Павлоградський суд відповів, що, дійсно, запобіжного заходу немає. Врахуйте, що отримання паспорта… Рафаель свої паспорти не губив, не втрачав, два паспорти були вилучені на судовому розслідуванні слідчими, вони зберігаються в органі досудового розслідування», – згадав Мицак.

Він зазначив, що суд не має повноважень розшукових.

«Було б клопотання, суд призначив би його до розгляду, і застосував би або відмовив у застосуванні будь-якого запобіжного заходу», – підкреслив суддя-спікер.

ГПУ повідомляла, що сторона обвинувачення наполягатиме на арешті бразильця.

Журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України. У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві.

​У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники Служби безпеки під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Через кілька місяців, у січні 2017 року, Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Рафаеля Лусваргі на новий розгляд через порушення територіальної підсудності.

У грудні йому змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Потім запобіжний захід не продовжили «у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження».

15 лютого Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.