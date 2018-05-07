Ув’язненого в Росії майданівця вчетверте відправили в штрафний ізолятор – дружина

Ув’язненого в Росії активіста українського Євромайдану Андрія Коломійця 4 травня перевели в штрафний ізолятор на 15 діб, повідомила кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина засудженого Галина Коломієць.

«Оперативники його викликали, щоб він «стукав» на інших ув’язнених, він відмовився, йому дали 15 діб», – сказала вона.

За її словами, адвокат Олександр Попков направить запит у колонію, де зараз перебуває Коломієць, для з’ясування офіційної причини.

Коломієць буде перебувати в ШІЗО до 19 травня. Це вже четвертий раз, коли він потрапляє в штрафний ізолятор. До цього його поміщали туди за звинуваченням у курінні в недозволеному місці, сон у недозволений час і коли знайшли в камері молитовний килимок.

«Таке відчуття, що вони шукають привід, щоб погіршити його перебування там», – заявляє його дружина.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.