Уряд готує санкції проти низки російських видавництв – Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко доручив відповідним органам влади внести пропозиції щодо санкцій для 12 російських видавництв, що поширюють книжкові видання, «зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України».

Як написав Кириленко у Twitter, він ухвалив таке рішення, «реагуючи на звернення громадськості і Держкомтелерадіо».

3 травня Держкомтелерадіо запропонував урядові застосувати санкції до російських видавців, що продукують та поширюють видання антиукраїнського змісту.

Як повідомили у комітеті, протягом 2015 – 2018 років Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству. За результатами моніторингу складений перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

До переліку, внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.