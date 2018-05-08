У Новомосковську на шкільній лінійці стало зле 22 дітям, поліція порушила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент в середній школі Новомосковська на Дніпропетровщині, де на лінійці 8 травня стало зле 20 школярам. Про це повідомили в обласній поліції.

Пізніше з’явилась інформація про 22 школярів, які звернулися до лікарів зі скаргами на нудоту і запаморочення.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм) Кримінального кодексу України. Правоохоронці відібрали в школі зразки продуктів харчування, питної води, повітря для лабораторних досліджень.

Водночас у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Радіо Свобода повідомили, що погіршення самопочуття школярів на лінійці не було пов’язане ні з харчовим отруєнням (діти не встигли поснідати в шкільній їдальні), ані з метеоумовами. У відомстві припускають, що причиною стали «емоційні переживання»: діти перехвилювались через зустріч із ветеранами.

«Причину наразі лікарі не виявили. Як ми припускаємо, це емоційні переживання. Діти схильні все сприймати емоційно, перед ними виступали ветерани, діти були зворушені, і це обернулось такою незначною, локальною реакцією», – сказав заступник директора департаменту охорони здоров’я ОДА Олексій Григорук.

За його словами, одна дитина була шпиталізована, однак після покращення самопочуття виписана з лікарні, частина дітей – пішла додому, ще частина – повернулися до занять.

Як зауважив посадовець, наразі всі діти перебувають під «динамічним наглядом».

8 травня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що випадок з погіршенням самопочуття дітей у Новомосковську ніяк не пов'язаний з випадком у Черкасах.

За даними ДСНС, на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні.

За даними МОЗ України, загалом до лікарні Черкас із ознаками отруєння звернулися 94 дитини, шпиталізовані 53 школярів і двоє дорослих.

У ДСНС зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюють.