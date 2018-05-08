МОЗ: через отруєння в Черкасах до лікарів звернулися 94 дитини

Загалом до лікарні Черкас із ознаками отруєння звернулися 94 дитини, шпиталізовані 53 школярів і двоє дорослих, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Стан госпіталізованих на Черкащині залишається стабільним. Лікарі констатують, що у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція. 11 дітей досі залишаються у реанімації», – йдеться в повідомленні МОЗ 8 травня в Facebook.

За даними міністерства, наразі встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка, – постраждалих за межами школи немає.

«Очікуємо результатів аналізів ґрунту, води та повітря», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через отруєння невідомою речовиною.

У службі зазначають, що після проведення аналізу повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події не виявили. Триває дослідження радіаційного фону.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.