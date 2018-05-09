Радіо Свобода оголошує конкурс на журналістську стипендію імені Вацлава Гавела

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) оголошує про початок прийому заявок на журналістську стипендію імені Вацлава Гавела на 2018-2019 академічний рік.

Заявки прийматимуть до 1 червня 2018 року на електронну пошту havelfellowship@rferl.org. Заявка складається з даних про учасника, мотиваційного листа, зразків робіт, двох рекомендаційних листів, резюме, «Листа Вацлаву Гавелу», а також копії сертифікату про знання англійської мови (необовʼязково).

Взяти участь у програмі можуть журналісти з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови. Стипендіати, які пройдуть відбір, матимуть нагоду стажуватися в редакціях головного офісу РВЄ/РС у Празі, співпрацюючи з досвідченими журналістами. Стажування триватиме з 19 листопада 2018-го до 28 червня 2018 року.

Мета стипендії імені Вацлава Гавела – підтримка перспективних журналістів із країн, де є проблеми з вільними і незалежними засобами інформації, у продовженні професійної діяльності на підтримку плюралізму. «Стимулом до створення програми стала віра колишнього президента Чехії Вацлава Гавела в роль журналістики як трансформатора репресивних режимів», – зазначають ініціатори премії.

У 2013-2014 роках стипендіатом премії імені Вацлава Гавела від України стала Наталія Седлецька – український журналіст-розслідувач, учасниця ініціативи YanukovychLeaks, зараз – головний редактор та ведуча програми Радіо Свобода «Схеми».

У 2014-2015 роках стипендіатом стала Ольга Мальчевська, яка від 2010 року працювала на «ТСН», до цього – на «5-му каналі», телеканалі «Україна» і «Новому каналі».

У 2015-2016-му стипендіаткою від України стала кримчанка Сафіє Абляєва, яка працювала на кримськотатарському телеканалі ATR.

Конкурс Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на журналістську стипендію імені Вацлава Гавела на 2016-2017 академічний рік з України виграла Ярослава Куцай.

Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на 2017-2018 академічний рік з України отримав Гліб Жаворонков.

Жаворонков прийшов до журналістики з громадянського суспільства і відеовиробництва. Створював репортажі, культурні проекти, прямі ефіри для Громадського ТБ Одеси, пояснювальні відео й антикорупційні розслідування для некомерційних організацій, вів політично-розважальний відеоблог. Стипендіат зосереджений на антикорупційній тематиці, матеріалах, що допомагають суспільно-політичній обізнаності, використовує сучасні форми мультимедіа і документальний стиль оповідання.

Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії.