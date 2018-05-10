Букмекери: Україна має хороші шанси на вихід до фіналу Євробачення

Представник України на «Євробаченні-2018» Melovin із піснею «Under The Ladder» має хороші шанси на вихід до фіналу конкурсу. Про це свідчать котирування букмекерів.

Компанія William Hill ставить співака на друге місце разом з Молдвою та Швецією серед 18 учасників другого півфіналу, Betfair – на п’яте, а Unibet – на шосте.

Загалом до фіналу вийдуть представники 10 країн. На думку усіх трьох букмекерських компаній, тоді, крім українця, ми почуємо Норвегію, Швецію, Австралію, Молдову, Польщу, Угорщину, Нідерланди, Данію та Латвію.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня у столиці Португалії Лісабоні. Українець виступить останнім.

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8 травня пройшов перший півфінал. За його результатами до фіналу, який відбудеться 12 травня, кваліфікувалися Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірланія.​