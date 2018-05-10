У Казахстані поліція затримала десятки активістів, які вимагали звільнити політв’язнів

Десятки людей були затримані 10 травня поліцією в Казахстані на двох мітингах, учасники яких закликали до звільнення політичних в’язнів.

У столиці країни Астані демонстранти зібралися в районі, де розташовані іноземні посольства, скандуючи «Свободу політичним в'язням!» та «Ганьба уряду!» У найбільшому місті країни, економічній столиці Казахстану Алмати демонстранти тримали портрети політв’язнів та плакати з вимогами, зокрема, зупинити катування політичних опонентів.

В обох містах поліція діяла швидко і затримала демонстрантів та навіть осіб, які не брали участі в мітингах. Їхнє точне число наразі не встановлене, силовики розповіли Радіо Свобода, що пізніше вкажуть деталі щодо затриманих.

9 травня правозахисники в Казахстані повідомили Радіо Свобода, що близько десятка активістів були викликані поліцією щодо їхніх планів організувати мітинги, натхненником яуких є заборонений рух «Демократичний вибір Казахстану».