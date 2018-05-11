Дерипаска повернув приватні літаки через санкції – Reuters

Російський олігарх Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які перебували у нього в лізингу, повідомляє Reuters. За даними агентства, причиною такого рішення стали санкції США щодо бізнесмена.

Ідеться про реактивні літаки бізнес-класу. Два з них виставлені на продаж за ціною майже 30 мільйонів доларів кожний.

Продажем літаків займається компанія Freestream. Там уточнили, що Дерипаска зобов'язаний розірвати договори лізингу відповідно до санкційних вимог.

6 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 38 російських бізнесменів і компаній. Обмеження регулюються законом про протистояння противникам Америки, схваленим Конгресом США в 2017 році. У санкційних списках опинилися сам Олег Дерипаска і його компанії «Русал» та En+. Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Вашингтон готовий зняти санкції з «Русала», якщо частка Дерипаски в компанії становитиме менш як 50%.