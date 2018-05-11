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11 Травень 2018, Київ 12:31
Новини | Міжнародні

У Росії звільнили від відповідальності нападника на журналістку. Борис Гриц потребує психіатричної допомоги – суд

Борис Гриц (на фото) є неосудним, вирішив російський суд

Пресненський суд Москви відправив 11 травня на примусове лікування Бориса Грица, який у жовтні 2017 року на журналістку радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер і завдав їй небезпечного для життя удару ножем.

У постанові судді Олени Абрамової ідеться, що Гриц звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного діяння як особа, що страждає на психічний розлад.

23 жовтня 2017 року Гриц увірвався до редакції «Еха Москви» і поранив Тетяну Фельгенгауер ножем в шию. Після затримання він заявляв, що журналістка «мучила його телепатично». Пізніше у нього виявили параноїдну шизофренію.

Фельгенгауер після нападу кілька місяців лікувалася.

Тетяна Фельгенгауер
Тетяна Фельгенгауер

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