4 мільйони може витратити Мінінформполітики на просування України за кордоном – #Точно

За результатами електронного аукціону оголошено намір укласти угоду на 4 мільйони гривень між Міністерством інформаційної політики України та ТОВ «Магонова і партнери» на проведення комунікаційної кампанії та публічних заходів у Києві, Торонто, Нью-Йорку та Лондоні. Така інформація міститься на порталі публічних закупівель Prozorro, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Загальна назва кампанії «Україна: Традиції. Зміни. Інновації».

Під час проведення кампанії заплановані чотири масштабні дійства в різних містах. У Києві – це урочистий захід для дипломатичного корпусу з нагоди Дня вишиванки (орієнтовна дата проведення або 13, або 14, або 15 травня). У Лондоні – це тематичний круглий стіл. У Нью-Йорку – панельна дискусія. Наостанок запланована організація медіа-мосту Торонто-Київ.

Проведення заходів включає в себе рекламно-інформаційні послуги, оренду презентабельних приміщень, охорону, хостес, фотосесії тощо.

Минулого року Мінінформ провів аукціон на 2,7 мільйона гривень на закупівлю газети для прифронтової зони.