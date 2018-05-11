Сину народного депутата Попова винесли вирок

Оболонський районний суд Києва засудив Богдана Попова, сина народного депутата Ігоря Попова, та Владислава Чобана до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Про це прес-секретар суду Інна Свинаренко повідомила в коментарі «РБК-Україна».

«Обвинувачені повністю визнали провину та розкаялися. Тож суд, врахувавши обставину того, що просила прокуратура, а також вік обвинувачених, прийшов до висновку про доцільність визначення покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років з випробувальним терміном на два роки», – заявила Свинаренко.

Вона додала, що під час суду допитали трьох постраждалих.

«Було досліджено докази, переглянуто відеодокази, а також заслухано обвинувачених. Серед потерпілих доповідали власник магазину та дві продавчині», – сказала Свинаренко.

28 листопада прокуратура повідомила про підозру в «розбої» двом підліткам після нападу на магазин в Оболонському районі Києва. За даними прокуратура, хлопці віком 14 і 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали.

Суд відправив сина Попова та іншого підлітка під домашній арешт.

Сам депутат заявив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», і попросив вибачення.