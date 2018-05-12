Троє українських військових поранені на Донбасі – штаб

Троє українських військових поранені на Донбасі 11 травня, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

За інформацією української армії, підтримувані Росією бойовики здійснили 50 обстрілів, зокрема 19 разів із застосуванням важкого озброєння. У штабі заявили, що близько 20:00 сепаратисти обстріляли Зайцеве зі 120-міліметрових мінометів.

Крім того, у Збройних силах України повідомили, що унаслідок відповіді українських військових загинули троє бойовиків, ще четверо отримали поранення.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Докучаєвська та Горлівки. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українська сторона шість разів порушила режим тиші.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.