13 травня в Україні очікуються дощі та вітер – синоптик

У неділю, 13 травня, в Україні очікуються дощі та вітер, пише синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Під дощі, вітер та похолодання потрапить практично вся Україна. Отже, завтра в нас – вітряні холодні дощі (карта) з денною температурою повітря 10-17 градусів. На заході буде тепліше, до 20 градусів, та й то не скрізь», – вважає Діденко.

Вона прогнозує, що 13 травня в Києві також будуть дощі, температура повітря – 13-16 градусів тепла.

Укргідрометцентр очікує 13 травня слабкі дощі з грозою у всіх регіонах України.