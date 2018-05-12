У Києві має з’явитися сквер імені Василя Сліпака

У Києві має з’явитися арт-сквер імені Героя України, відомого оперного співака, добровольця Василя Сліпака, повідомив на брифінгу голова парламентського комітету з питань культури Микола Княжицький.

Українська громада зібрала необхідні десять тисяч голосів під петицією про це на адресу Київської міської держадміністрації, Київської міської ради та мера Віталія Кличка. Ініціативу підтримала земельна комісія Київської міськради.

За словами Княжицького, одним із перших свій підпис під петицією поставив екс-президент України Віктор Ющенко.

«Мені приємно, що петицію на підтримку створення арт-скверу його імені підтримали відомі українські митці, серед яких поет і громадський діяч Дмитро Павличко, музиканти Святослав Вакарчук та Олег Скрипка. Пам’ять про таку особистість, як Василь Сліпак, має бути живою, його ім’я повинно надихати не лише українських бійців, а й українських митців», – сказав Княжицький у розмові з Радіо Свобода.

Збір підписів під петицією ініціювали, серед інших, громадські активісти Києва (об’єднання «Громада Андріївського узвозу») та митці з волонтерської організації «Музичний батальйон».

Сквер має розміститись на розі вулиць Андріївський узвіз та Боричів Тік.

Василь Сліпак народився у Львові у 1974 році, у 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан. У 2015 році Сліпак вирішив поїхати захищати Україну на схід, він вступив до Добровольчого українського корпусу, де отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував. Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

У квітні 2017 року воїнові-співаку було посмертно присвоєне звання Героя України «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

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