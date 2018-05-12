Північна Корея повідомила, коли демонтує ядерний полігон

Північна Корея повідомила про терміни, коли вона планує демонтувати свій полігон для ядерних випробувань.

Як заявило державне північнокорейське Центральне телеграфне агентство Кореї, церемонія демонтажу полігону призначена на час між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.

За повідомленням агентства, демонтаж означатиме підрив підземних тунелів, блокування входів до них і ліквідацію спостережних пунктів, постів охорони і дослідницьких будівель,

Повідомлення оголосили напередодні планованого на наступний місяць саміту між керівниками США і Північної Кореї Дональдом Трампом і Кім Чен Ином. Вашингтон заявляє, що сподівається вирішити проблему протистояння навколо ядерної програми Пхеньяна.

Державний секретар США Майк Помпео, який останнім часом уже двічі відвідав Північну Корею, заявив 11 травня, що Вашингтон надасть Пхеньянові економічну допомогу, якщо там відмовляться від ядерної зброї. Але він додав, що повне ядерне роззброєння Північної Кореї вимагатиме ретельної перевірки і контролю.

Деякі оглядачі тим часом сумніваються, що Пхеньян, навіть відмовившись від нових випробувань, при цьому також відмовиться від уже фактично наявної в нього ядерної зброї, частина якої, за оцінками, можливо, здатна досягти території США.