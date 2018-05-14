На Тернопільщині в дитячому садку отруїлися 12 вихованців – Держпродспоживслужба

У Микулинцях на Тернопільщині отруїлися 12 вихованців дитячого садку, повідомила Держпродспоживслужба.

За інформацією відомства, у всіх дітей попередньо діагностували ентеровірусну інфекцію, вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Перші отруєння зафіксовані 9 травня, тоді були дані про чотирьох хворих.

11 травня представники Держпродспоживслужби перевірили заклад, там виявили ряд порушень.

Зокрема, були відсутні супровідні документи, що засвідчують якість та походження риби; технологічні картки з посиланням на державний рецептурник страв розроблені не на всі страви, у технологічних картках на котлети, битки, шніцелі не вказувалася інформація про їх подвійну термічну обробку; масло солодковершкове денного використання зберігалася з порушенням температурного режиму; для харчування дітей використовували сардельки першого гатунку.