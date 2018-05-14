Кулеба: стан постраждалих у Білорусі дітей не дозволяє транспортувати їх до України

Стан постраждалих у Білорусі дітей не дозволяє транспортувати їх до України, повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування. Троє дітей перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані. Одна дитина стала вже транспортабельною, її прооперували в районній лікарні, Кам'янецькій. Вона вже транспортована також у Брестську обласну лікарню», – розповів Кулеба.

Він прогнозує, що в найближчі два-три тижні дітей навряд можна буде перевезти до України.

За даними слідства, о 7-ій ранку 13 травня громадянин України, 1976 року народження, керуючи автомобілем Renault Master, рухався по автодорозі Р-98 «Песчатка-Кам'янець-Шерешево-Свіслоч» і допустив зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332С01», що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок цього шість пасажирів автомобіля Renault, громадяни України у віці 13-15 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще один пасажир – 12-річний громадянин України – помер від отриманих травм на місці ДТП. Водії транспортних засобів не постраждали.

14 травня міністр молоді і спорту України Ігор Жданов заявив, що до Білорусі виїхав транспорт, щоб забрати тіло хлопчика до України.

За версією слідства, водій Renault Master проявив неуважність до дорожньої ситуації і не встиг уникнути зіткнення. Його затримали.

Прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження через неналежну організацію поїздки дітей за кордон.