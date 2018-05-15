Прокурор: тримання Савченко під вартою треба продовжити

Прокуроратура наполягає на продовженні тримання під вартою народного депутата Надії Савченко підозрюваної в тероризмі і плануванні повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Про це прокурор Олександр Климович заявив 15 травня на засіданні Шевченківського районного суду Києва, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Прокурор також заявив, що «в автомобілі «Мерседес», яким Рубан (голова організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан – ред.) привіз зброю і боєприпаси з ОРДЛО через КПВВ «Майорськ», виявили біологічні зразки Савченко».

Адвокат Савченко на прізвище Ткач заявив, що «позиція обвинувачення ґрунтується на припущеннях, нібито Савченко мала змову з невстановленими особами». «Може, і є такі докази, але захисту їх не надали, а КПК не передбачає якихось припущень», – вказав адвокат.

Шевченківський райсуд Києва 15 травня продовжує розгляд питання про продовження запобіжного заходу народному депутатові Надії Савченко.

У березні цей же суд вирішив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Того дня народний депутат заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.