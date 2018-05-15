КНДР призупинила переговори з Південною Кореєю через військові навчання

КНДР скасувала переговори на найвищому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня, через військові навчання США та Південної Кореї, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ.

Агентство KCNA описало навчання як «провокацію, яка суперечить позитивному політичному розвитку на Корейському півострові».

KCNA також висловлює сумнів щодо проведення саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, який запланований на 12 червня.

Державний департамент США, зі свого боку, заявив, що продовжує підготовку до саміту. У відомстві додали, що не отримували повідомлень про зміну позиції Пхеньяна.

Двотижневі військові навчання Південної Кореї та США Max Thunder розпочалися 11 травня. У них беруть участь близько 100 військових літаків, включно з бомбардувальниками Б-52 та винищувачами F-15E.

США та Південна Корея заявляють, що ці військові навчання присвячені випадково тренуванням оборонних дій.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог з КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином має відбутися 12 червня в Сингапурі.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху має стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.