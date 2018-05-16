У Мінську почалися переговори щодо Донбасу

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє МЗС Білорусі у twitter.

Востаннє переговори в Мінську відбувалися 4 травня, тоді про якісь конкретні домовленості не повідомлялося.

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Тоді після засідання представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко назвала переговори щодо звільнення заручників безрезультатними.

27 квітня представник Росії в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.