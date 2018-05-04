На Донбасі за час «великоднього перемир’я» зафіксували понад 1500 обстрілів – Оліфер

Ескалація на Донбасі продовжується, за час «великоднього перемир’я» зафіксували понад 1500 обстрілів, заявила речниця представника України на переговорах, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Ескалація на Донбасі продовжується та посилюється – як по кількості обстрілів, так по типах зброї, що застосовується. Є загиблі та поранені. За 34 дні, відколи було оголошено так зване «Великоднє перемир’я» (30 квітня 2018 – 2 травня 2018) українська сторона зафіксувала 1 бойове зіткнення і 1512 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, майже всі обстріли були прицільними. Було 4 обстріли населених пунктів», – написала вона за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

За її словами, найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксували 25 квітня – 76 обстрілів, зокрема, 43 рази застосовувалася заборонена Мінськими угодами зброя: РСЗО «Град», танки, артилерія, міномети.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Проте це перемир'я, як і попередні, було порушено.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.