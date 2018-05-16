Грицак передав США нові докази причетності Росії до конфлікту на Донбасі – СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак передав спецпредставнику Державного департаменту США Курту Волкеру та американському послу Марі Йованович «чергові докази причетності кадрових військовослужбовців Росії до злочинів проти людяності на території України», інформує прес-центр СБУ.

У відомстві заявили, що Грицак, зокрема, передав матеріали щодо причетності російської армії до обстрілів Маріуполя та Волновахи у 2015 році, внаслідок яких загинули 48 українців.

«Поряд із ескалацією Росією збройного конфлікту на Донбасі російські спецслужби вживають активних заходів щодо дестабілізації ситуації всередині України», – сказав Грицак.

За його словами, російська сторона блокує процес обміну утримуваними особами і використовує їх «для політичного тиску на українську владу».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.