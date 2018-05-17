Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Травень 2018, Київ 18:14
Новини | Події

Футбол: Буффон заявив, що 19 травня зіграє свій останній матч за «Ювентус»

Наразі невідомо, чи продовжить Джанлуїджі Буффон кар’єру

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон 19 травня зіграє свій останній матч за «Ювентус». Про це він оголосив на прес-конференції.

«У суботу (проти «Еллас Верони» – ред.) буде мій фінальний матч за «Ювентус»… Я пишаюся, що грав у міру своїх можливостей аж до цього моменту», – сказав 40-річний Буффон.

Голкіпер грає за «Ювентус» із сезону 2001 – 2002 років. У клубі підрахували, що за цей час він провів 300 «сухих» матчів, у 404 іграх із його участю команда здобувала перемогу.

У складі «Ювентуса» Буффон вісім разів вигравав чемпіонат Італії, ще чотири рази – кубок країни. Цього сезону його команда оформила чемпіонство достроково. У 2006 році він став чемпіоном світу у складі збірної Італії.

Наразі невідомо, чи продовжить гравець кар’єру після закінчення сезону.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG