Футбол: Буффон заявив, що 19 травня зіграє свій останній матч за «Ювентус»

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон 19 травня зіграє свій останній матч за «Ювентус». Про це він оголосив на прес-конференції.

«У суботу (проти «Еллас Верони» – ред.) буде мій фінальний матч за «Ювентус»… Я пишаюся, що грав у міру своїх можливостей аж до цього моменту», – сказав 40-річний Буффон.

Голкіпер грає за «Ювентус» із сезону 2001 – 2002 років. У клубі підрахували, що за цей час він провів 300 «сухих» матчів, у 404 іграх із його участю команда здобувала перемогу.

У складі «Ювентуса» Буффон вісім разів вигравав чемпіонат Італії, ще чотири рази – кубок країни. Цього сезону його команда оформила чемпіонство достроково. У 2006 році він став чемпіоном світу у складі збірної Італії.

Наразі невідомо, чи продовжить гравець кар’єру після закінчення сезону.