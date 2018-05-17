Президент Радіо Свобода на форумі у Львові розповів про нові технології виробників фейків

Фальшиві новини і дезінформація загрожують світовій інформаційній інфраструктурі, заявив президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода Том Кент на львівському медіафорумі 17 травня.

У виступі про «Дотримання стандартів етики в сучасних медіа» він наголосив, що фейкові новини і велика кількість неправдивої інформації заполонили світ і стають дедалі більш переконливими. На сьогодні є небезпека у тому, що «фейкові» новини проникатимуть у світ культури, бізнесу, навіть у спорт, і жоден аспект людської діяльності не буде захищений від фальшивих наративів, наголосив Том Кент.

«Вороги правди також використовують технології, щоб зробити фальшиві новини ще більш реалістичними. Найстрашнішим за все є те, що вже за дуже короткий проміжок часу, творці «фейкових» новин дійдуть до останньої межі: вони будуть здатні створювати реалістичні відеоролики національних лідерів й інших великих новинних агенцій, які говоритимуть речі, яких насправді ніколи не говорили, або ж робитимуть те, чого насправді ніколи не робили», – сказав Том Кент.

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«Фактично, стане можливим штучно генерувати практично будь-яке зображення або подію. Це буде надзвичайно небезпечно. Люди скажуть: «Я бачив це на власні очі», коли насправді того, що вони бачили, ніколи не було. Поєднання повного морального цинізму і вражаючих технічних вмінь кидатимуть такий виклик правді, якого ніколи раніше не існувало», – додав він.

За його словами, велика кількість фальшивих новин може привнести абсолютно нову бізнес-модель для «мужньої, надійної» журналістики. Тому завдання сучасних журналістів – захистити вартість і якість своїх брендів. Журналісти повинні бути збалансованими, стояти за свободу слова, свободу совісті, економічну свободу, щоб побудувати гідні і великодушні суспільства, наголосив під час виступу на медіафорумі Том Кент.

Львівський медіа форум у Львові відбувається вшосте. Щороку десятки журналістів і експертів беруть у ньому участь, щоб обговорити сучасні тенденції в українській і світовій журналістиці.