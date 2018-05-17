Бойовики на Донбасі обстріляли три населені пункти – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі обстріляли три населені пункти на Донеччині, повідомив штаб української воєнної операції.

Українські військові заявили, що бойовики зранку 17 травня здійснили обстріли Миколаївки-2 та Світлодарська з артилерійських систем калібру 122 міліметри. Крім того, за словами української армії, увечері 16 травня сепаратисти впродовж години вели вогонь по житловому сектору Авдіївки із реактивної системи залпового вогню «Град».

У Миколаївці-2 пошкоджені житлові будинки та господарські будівлі, а в Світлодарську снаряди влучили у двір середньої школи, заявили в штабі.

Військові зазначили, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.