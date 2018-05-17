Створений за підтримки України фільм отримав нагороду в Каннах

Створений за підтримки України фільм «Жінка на війні» отримав нагороду 71-го Каннського міжнародного кінофестивалю, повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Стрічка отримала приз за найкращу музику, який присуджується консорціумом письменників і композиторів.

У Держкіно зазначають, що у фільмі, який створений за участі Франції, Ісландії та України, звучать українські народні пісні.

У фільмі «Жінка на війні» порушується проблема занепаду навколишнього середовища, що «передається через боротьбу жінки, котра сама, на противагу всій громаді, вирішує взяти на себе місію захисту природи й збереження височин Ісландії».

Програма «Тиждень критики» заснована в 1962 році Спілкою французьких кінокритиків. Її мета – знайти молоді таланти й підтримати їхні перші або другі режисерські роботи, розповіли в Держкіно. У 2014 році цій у секції був представлений фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького «Плем’я», тоді стрічка отримала ґран-прі.