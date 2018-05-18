Обстріл Троїцького розслідується як теракт – поліція

Обстріл села Троїцького Попаснянського району Луганської області, внаслідок якого загинули двоє цивільних, поліція розслідує за статтею 258 Кримінального кодексу України («Теракт»). Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

За даними слідства, під час нічного обстрілу Троїцького 18 травня «один зі снарядів влучив у приватний будинок по вулиці Кузнєчна, де мешкала родина – батько, матір та двоє синів».

«Внаслідок обстрілу загинули 13-річний хлопчик та його 39-річний батько. 36-річна матір та 18-річний син госпіталізовані до лікарні з мінно-вибуховими травмами та тяжкими осколковими пораненнями», – вказують у поліції.

Як раніше інформували українські військові, обстріл зі 122-міліметрових гармат розпочався близько 2:00.

«Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища», – ішлося в повідомленні.

Село Троїцьке розташоване на берегах річки Лугань за 12 кілометрів від районного центру, міста Попасна. До початку бойових дій населення складало близько 1400 людей.

Сайти бойовиків про цей обстріл не інформують. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові впродовж минулої доби шість разів порушили «режим тиші», під вогнем опинилися селища Калинове та Донецький, село Лозове, Логвинове та Жолобок.