У Металургійному районі Кривого Рогу не звучала пісня речниці МЗС Росії – райрада

У Металургійному районі Кривого Рогу на заходах 9 травня не звучала пісня «Верните память», яка написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою та присвячена російським солдатам в Сирії. Про це йдеться у відповіді Металургійної районної ради на інформаційний запит Радіо Свобода, отриманій 18 травня.

Згідно з документом, підписаним головою райради Геннадієм Шаповаловим, усі пісні, які пролунали на заході, були винятково українською мовою.

«Були використані пісні з репертуару та на тексти наших співвітчизників, виконані винятково державною мовою, спрямовані на патріотичне виховання», – йдеться у відповіді.

За даними райради, зокрема, прозвучала авторська пісня криворізького поета Віталія Безносенка, який категорично заперечує її «зв’язок з російськими солдатами в Сирії». У райраді також посилаються на слова Віталія Безносенка про те, що його пісня – авторська, і про переклад тексту представника МЗС Росії Марії Захарової не йдеться.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що в Металургійному районі Кривого Рогу на заходах 9 травня пролунала пісня «Верните память», присвячена російським солдатам в Сирії, перекладена з російської мови на українську. Інформація про це була поширена і на офіційному сайті мерії.

Крім того, пісня була виконана в Центрально-Міському районі. На заході був присутній мер міста, посадовці, ветерани, школярі. Пізніше в Центрально-Міській районній раді Радіо Свобода пояснили, що програму складали, «враховуючи тематику заходу».

Служба безпеки України заявила, що організатори урочистостей не знали про походження пісні.