Затриманий у Німеччині екс-депутат Крючков вийшов під заставу в 100 тисяч євро

Затриманий у Німеччині колишній народний депутат від «Блоку Юлії Тимошенко» Дмитро Крючков, якого розшукує Національне антикорупційне бюро України, 17 травня вийшов під заставу в 100 тисяч євро, повідомила Генеральна прокуратура Мюнхена Deutsche Welle.

Українець здав закордонний паспорт і підписав зобов’язання не залишати межі Німеччини. У прокуратурі заявили, що отримали необхідні для екстрадиції документи, які невдовзі мають направити до суду.

Адвокат Крючкова Ульріх Ціґерт розповів журналістам, що захист поки не ознайомлений з докладним обґрунтуванням запиту на екстрадицію. Він заявив, що його підзахисний у суді оскаржуватиме передачу українському правосуддю.

«Те обґрунтування, яке Україна надала до ордеру на арешт, сповнене суперечностей і не має сенсу. Це не підпадає під жодні положення німецького кримінального законодавства», – сказав адвокат.

Ціґерт заявив, що Крючков не був посадовою особою компанії, у розтраті майна якої його звинувачують, а «був лише її клієнтом».

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявив Радіо Свобода, що не має інформації про звільнення Крюкова із в’язниці.

Голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», колишнього народного депутата Дмитра Крючкова затримали 14 квітня на території Німеччини. Він є фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016-го, за словами директора НАБУ Артема Ситника, його оголосили в розшук.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п’ятого скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомляла, що брат Дмитра Крючкова Леонід Крючков пов’язаний з фірмою, що почала заробляти в державних морських портах. Зокрема, Крючков пов’язаний із фірмою «Портосервіс-Україна», яка впродовж останнього року розпочала свою діяльність щонайменше в чотирьох портах: у Бердянську, Миколаєві, Чорноморську та Херсоні.

«Схеми» дізнались, що за вісім місяців цього року фірма «Портосервіс-Миколаїв», яка належить компанії «Портосервіс-Україна», заробила майже 10 мільйонів гривень.