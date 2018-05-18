Унаслідок стрілянини в школі в Техасі загинули 10 людей, ще 10 поранені – губернатор

Унаслідок стрілянини в школі в американському Санта-Фе загинули 10 людей, ще 10 отримали поранення, заявив губернатор штату Техас Грег Ебботт. Він повідомив, що в нападі підозрюють 17-річного учня, якого взяли під варту.

Губернатор розповів, що в будинку й автомобілі підозрюваного, а також на території школи та біля неї знайшли вибухові пристрої. Грег заявив, що хлопець мав батьківський дробовик та револьвер.

За словами губернатора, підозрюваний розповідав, що спочатку мав намір здійснити самогубство, однак не відчув у собі сили це зробити.

Нещодавно тисячі американських студентів вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю. Це була вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді 17 учнів і дорослих були застрелені нападником із автоматичною рушницею.