Українці не постраждали в авіакатастрофі на Кубі – МЗС

Серед пасажирів та членів екіпажу літака Boeing 737, який розбився невдовзі після вильоту з Гавани, столиці Куби, громадян України не було. Про це 19 травня у Twitter повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів та членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи 18 травня», – повідомив він.

Державні ЗМІ країни повідомили 18 травня, що понад 100 людей загинули в цій авіакатастрофі.

За їхніми даними, літак перевозив 104 пасажирів і дев’ятьох іноземців – членів екіпажу. Три людини вижили, вони перебувають у критичному стані, пишуть засоби масової інформації.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що авіалайнер був орендований державним перевізником Cubana de Aviación у мексиканської компанії Damojh.