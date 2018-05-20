П’ять людей загинули, ще троє травмовані в ДТП на Миколаївщині – рятувальники

П’ять людей загинули, ще троє травмовані в дорожньо-транспортній пригоді на Миколаївщині, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що аварія трапилася в ніч на 20 травня поблизу села Красне на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Згідно з повідомленням, водій мікроавтобусу Nissan не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

Голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко повідомляв, що за перші три місяці 2018 року на автошляхах України загинули 529 людей.