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20 Травень 2018, Київ 22:10
Новини | Події

П’ять людей загинули, ще троє травмовані в ДТП на Миколаївщині – рятувальники

П’ять людей загинули, ще троє травмовані в дорожньо-транспортній пригоді на Миколаївщині, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що аварія трапилася в ніч на 20 травня поблизу села Красне на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Згідно з повідомленням, водій мікроавтобусу Nissan не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

Голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко повідомляв, що за перші три місяці 2018 року на автошляхах України загинули 529 людей.

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