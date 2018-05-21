У Британії почали нові розслідування щодо телеканалу Russia Today

Британський медіарегулятор Ofcom почав три нові розслідування щодо російського телеканалу Russia Today (RT).

«Ми відкрили три нові розслідування щодо відсутності неупередженості новин та поточних подій, що транслюються на каналі RT», – заявив речник Ofcom.

Регулятор повідомив, що кількість передач на каналі Russia Today «суттєво зросла», що викликає занепокоєння після отруєння нервовим агентом Сергія Скрипаля та його дочки.

Як зазначається, розслідування стосуються трансляцій російським мовником новин у квітні та травні. Які саме порушення були допущені телеканалом, регулятор не уточнює.

У квітні Ofcom розпочав сім розслідувань, підозрюючи російський телеканал RT у необ'єктивному висвітленні новин про отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Британії в березні.

Британія звинувачує Росію у хімічній атаці в англійському містечку Солсбері, що ще більше посилює напругу в і без того непростих відносинах між Москвою та Заходом. Кремль заперечує будь-яку причетність до отруєння.