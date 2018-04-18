У Британії розпочали сім нових розслідувань щодо телеканалу RT

Британський медійний регулятор Ofcom розпочав сім нових розслідувань щодо неупередженості новин підтримуваного Кремлем телеканалу RT.

Як повідомляє прес-служба Ofcom, донедавна загальний стан відповідності «ТВ новин», утримувача ліцензії телеканалу RT, не відрізнявся суттєво від інших телерадіомовників.

«Проте з часу подій у Солсбері ми спостерігали суттєве збільшення кількості програм на службі RT, що вимагає розслідування як потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom», – йдеться у повідомленні.

У березні Ofcom попереджав, що може переглянути ліцензію телеканалу RT у зв’язку зі «справою Скрипаля».

12 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що «найімовірніше, Росія стоїть за нападом» – отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері 4 березня.

Москва будь-яку причетність відкидає. Розслідування справи триває. За попередніми даними, при отруєнні Скрипаля і його дочки було використано нервово-паралітичну речовину військового типу, яка вироблялася в Росії.