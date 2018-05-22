Понад 3,7 мільйона гривень заплатили з бюджету через незаконні дії влади у першому кварталі – #Точно

Витрати на відшкодування збитків, завданих громадянам незаконними діями органів влади України, протягом першого кварталу 2018 року склали понад 3,7 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про виконання бюджету України, опублікованому на порталі державного казначейства, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Виплачена за рішеннями судів компенсація враховує відшкодування збитків, завданих діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду й інших органів влади.

У 2017 році з бюджету на аналогічні компенсації витратили понад 27,6 мільйона гривень. В інші роки виплати були значно меншими. У 2016 році заплатили понад 18 мільйонів гривень. У 2015 році – 15 мільйонів гривень.

Загалом до кінця 2018 року уряд на аналогічні витрати виділив 33 мільйони гривень.