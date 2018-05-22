ЄСПЛ зобов’язав Україну ухвалити більш збалансований закон щодо продажу сільгоспземлі

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну ухвалити більш збалансований закон щодо продажу сільськогосподарської землі.

Суд ухвалив відповідне рішення у відповідь на позов жительки Івано-Франківська Софії Зеленчук 1947 року народження та жителя Тернополя Віктора Цюцюри 1939 року народження.

ЄСПЛ вважає, що чинний в Україні мораторій на продаж сілськогосподарської землі порушує статтю 1 протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («захист власності»).

У рішенні суду йдеться, що після розпаду Радянського Союзу Україна переважно віддавала сільськогосподарські угіддя людям, які раніше працювали в колгоспах, але запровадила нібито тимчасову заборону на продаж такої землі.

«Уряд стверджував, що цей захід перешкодить концентрації землі в кількох руках, зупинить збіднення людей у сільській місцевості та забезпечить, щоб земля і надалі оброблялася. Однак суд встановив, що держава не забезпечила справедливого балансу між загальними інтересами громади та майновими правами заявників», – заявили в ЄСПЛ.

Також у суді зазначили, що влада України кілька разів продовжувала мораторій. У ЄСПЛ заявили, що жодна країна, яка входить до Ради Європи, на має такої заборони

«Незрозуміло, чому не такі жорсткі обмежувальні заходи були б менш ефективними для досягнення тих самих цілей», – підкреслили в ЄСПЛ.

Водночас суд вирішив не призначати грошової компенсації заявникам.

«Однак якщо держава проявить необґрунтовану затримку у прийнятті необхідних заходів, грошові виплати можуть стати гарантованими», – заявили в ЄСПЛ.

Верховна Рада 7 грудня 2017 року продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні він діє з 2002 року.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.