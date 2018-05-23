Врятувати Сенцова! Хто змусить Путіна звільнити бранців Кремля? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Реформи та інвестиції. Які вимоги та обіцянки везе єврокомісар Ган до Києва?

Молодь не збирається на вибори. Хто обиратиме майбутнє України?

Врятувати Сенцова! Хто змусить Путіна звільнити кремлівських бранців?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська; старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Олександр Шульга, генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель; співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан та програмний директор Українського інституту з прав людини Валерія Лутковська.