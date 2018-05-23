У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей – поліція

Шестеро людей загинули, ще троє госпіталізовані внаслідок ДТП, що сталася у Львівській області зранку 23 травня.

«Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 7:20 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Вербляни у Буському районі. Попередньо встановлено, що сталося попутне зіткнення двох транспортних засобів – мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та вантажного автомобіля», – ідеться в повідомленні поліції Львівської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини автозіткнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, вказують у поліції.