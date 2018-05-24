Коен відреагував на інформацію про оплату за організацію зустрічі між Трампом та Порошенком

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заперечує, що отримав щонайменше 400 тисяч доларів за організацію зустрічі між американським президентом та його українським колегою Петром Порошенком.

«Ця історія цілком не відповідає дійсності», –​ заявив Коен агентству Reuters у текстовому повідомленні.

Британська телекомпанія ВВС заявляє, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав виплату щонайменше 400 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

У своєму розслідуванні ВВС з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає підтверджень, що Трамп знав про цей платіж.

В Адміністрації президента України заявили, що ця інформація –​ «відверта брехня, наклеп і фейк».