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24 Травень 2018, Київ 17:08
Новини | Суспільство

Суд продовжив арешт Крисіна на два місяці

Юрію Крисіну продовжили арешт у справі про викрадення та катування учасників Євромайдану

Дарницький районний суд Києва продовжив арешт фігуранту справи про викрадення та катування учасників Євромайдану Юрію Крисіну на два місяці.

Прокуратура заявила, що Крисін може впливати на свідків та постраждалих у цій кримінальній справі, а також ухилятися від судового процесу.

Наприкінці березня суд арештував його до 29 травня без права застави.

Крисін також є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану. Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав його винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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