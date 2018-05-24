УЄФА на засіданні в Києві визначив господарів єврокубкових фіналів 2020 року

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) під час свого засідання в Києві визначив господарів фіналів єврокубків у 2020 році, повідомляє прес-служба організації.

В УЄФА зазначили, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні «Ататюрк» у турецькому Стамбулі, фінал Ліги Європи – на «Арені Гданськ» у Польщі, фінал Ліги чемпіонів серед жінок – на «Аустрія Арена» в австрійському Відні, а Суперкубок УЄФА – на стадіоні «Драгау» в Порту, Португалія.

Цьогоріч фінали жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів відбудуться в Києві – 24 і 26 травня відповідно.