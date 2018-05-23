До Києва прибули фіналістки Ліги чемпіонів

До Києва прибули жіночі футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які 24 травня зіграють у фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ зазначили, що прикордонники завчасно отримали списки команд, тому їх оформлення відбулося швидко.

У відомстві повідомили, що невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги чемпіонів, їх оформлення відбувалося в пунктах пропуску «Бориспіль» і «Жуляни», а також декількох пунктах пропуску на західній ділянці кордону. Загалом до України на Лігу чемпіонів прибули майже 500 людей, заявили в ДПСУ.

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Жіночий фінал Ліги чемпіонів зіграють 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві. У ньому зустрінуться німецький «Вольфсбург» та французький «Ліон».

У чоловічому фіналі, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», зіграють іспанський «Реал Мадрид» та англійський «Ліверпуль».