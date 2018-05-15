«Укрпошта» випустить марки на честь фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

«Укрпошта» випустить марки на честь проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві.

Як повідомляє оператор зв’язку, спецпогашення відбудеться 26 травня штемпелем «Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018».

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на іншому київському стадіоні, «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий очікує, що на матчі до Києва приїдуть 50 тисяч уболівальників.

11 травня в МВС повідомили, що під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві працюватимуть близько 12 тисяч правоохоронців.