Сирійські ЗМІ повідомляють про ракетні атаки на військову базу

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що військовий аеропорт поблизу міста Хомс потрапив під ракетну атаку «ворожого» вогню.

У повідомленнях сказано, що сирійські ППО зіткнулися з ракетною атакою.

«Один з наших військових аеропортів у центральному регіоні був вражений ракетною агресією, а наші системи ППО зіткнулися з атакою і не дозволили досягти своєї мети», – сказано в повідомленні державного інформаційного агентства SANA 24 травня.

Раніше SANA повідомляло, що в районі аеропорту Дабаа поблизу міста Хомс чутно звуки вибухів.

Сирійські державні ЗМІ повідомляли про ракетну атаку військового аеродрому в центрі країни, внаслідок якої вночі 9 квітня загинули чи поранені кілька людей. Тоді повідомлялося, що об’єктом атаки була авіабаза Т4 поблизу міста Хомс.