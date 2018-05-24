Поліція: матч жіночої Ліги чемпіонів у Києві відбувся без порушень

У Києві на матч фіналу жіночої Ліги чемпіонів прийшли 15 тисяч уболівальників.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, матч пройшов без порушень.

На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського завершився фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів з рахунком 4:1. Французький «Ліон» переміг німецький «Вольфсбург».

У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, де проходив сьогодні матч фіналу жіночої Ліги чемпіонів, була використана реклама російської компанії «Газпром».

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилили.