ГПУ: екс-заступнику голови Міграційної служби повідомили про підозру

Колишньому заступнику голови Державної міграційної служби України 24 травня повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

У ГПУ зазначили, що посадовця підозрюють в отриманні хабара за допомогу в оформленні документів для отримання громадянства України громадянином Росії.

Правоохоронці кваліфікували дії за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Служба безпеки України, зі свого боку, заявляє, що посадовець разом із спільниками вимагала 3-5 тисяч доларів США за надання українського громадянства, зокрема росіянам.

У відомствах не повідомляють прізвища підозрюваної. Мова може йти про Діну Пімахову, яка у березні подала заяву про звільнення.

Наприкінці листопада 2017 року в Державній міграційній службі України повідомили, що «агент НАБУ» намагався дати хабара Пімаховій, «пропонуючи великі суми хабарів». У НАБУ натомість заявили, що «посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України». Пізніше у НАБУ заявили, що проводили спецоперацію у ДМС із виявлення учасників організованого злочинного угруповання, і що її зірвали співробітники СБУ і ГПУ.

У січні НАБУ провело обшуки в першого заступника голови ДМС Діни Пімахової. Як тоді заявило НАБУ, у кримінальному провадженні «за фактами прийняття пропозиції, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою ДМС».

Слідчі НАБУ заявляли, що організована група осіб (до складу якої ймовірно входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників головного управління ДМС у місті Києві, запровадила схему легалізації іноземних громадян на території України, у тому числі вихідців з країн Близького Сходу. Детективи заявляли, що за грошову винагороду видавалися посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювалося українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України.