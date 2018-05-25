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25 Травень 2018, Київ 20:23
Новини | Події

Тренер «Ліверпуля»: мадридці дуже сильні, але вони ще не зустрічалися з нами

Вболівальники «Ліверпуля» під час півфінального матчу Ліги чемпіонів, Ліверпуль, 24 квітня 2018 року

Головний тренер англійський «Ліверпуля» Юрґен Клопп, що перед матчем фіналу Ліги чемпіонів іспанський «Реал Мадрид» матиме перевагу.

«Досвід дуже важливий. Перед матчем у «Реала» буде перевага, але все вирішується на полі. Мадридці дуже сильні, але вони ще не зустрічалися з нами», – сказав Клопп.

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Він заявив, що «Ліверпуль» не зможе «тягатися» з «Реалом» на його рівні.

«Ми в фіналі, тому що ми – «Ліверпуль». Такі матчі в крові у цього клубу. Він звик до великих перемог. Ми не можемо тягатися з «Реалом» на його рівні, але в футболі існує тактика, щоб перетягнути суперника на свій рівень», – зазначив Клопп.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.

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