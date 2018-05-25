Тренер «Ліверпуля»: мадридці дуже сильні, але вони ще не зустрічалися з нами

Головний тренер англійський «Ліверпуля» Юрґен Клопп, що перед матчем фіналу Ліги чемпіонів іспанський «Реал Мадрид» матиме перевагу.

«Досвід дуже важливий. Перед матчем у «Реала» буде перевага, але все вирішується на полі. Мадридці дуже сильні, але вони ще не зустрічалися з нами», – сказав Клопп.

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Він заявив, що «Ліверпуль» не зможе «тягатися» з «Реалом» на його рівні.

«Ми в фіналі, тому що ми – «Ліверпуль». Такі матчі в крові у цього клубу. Він звик до великих перемог. Ми не можемо тягатися з «Реалом» на його рівні, але в футболі існує тактика, щоб перетягнути суперника на свій рівень», – зазначив Клопп.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.