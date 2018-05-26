Фінал Ліги чемпіонів: букмекери назвали фаворита

Букмекерські компанії вважають іспанський «Реал Мадрид» фаворитом у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля».

На їхню думку, основний час матчу закінчиться з рахунком 1:1. Дещо менш ймовірною є перемога «Реала» з рахунком 2:1.

Букмекери також визначили найбільш можливих авторів голів: у складі мадридців це португалець Кріштіану Роналду, а в складі їхніх опонентів – єгиптянин Мохамед Салах.

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Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.